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    Фоторепортажи

    Кукла Инга и другие экспонаты "Яд ва-Шем" в Бундестаге. Фоторепортаж

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    Фото: AP Photo/Markus Schreiber

    Незадолго до Международного дня памяти жертв Холокоста в Бундестаге открылась выставка экспонатов израильского музея "Яд ва-Шем". В здании германского парламента представлены вещи, которые брали с собой евреи, бежавшие от нацистского режима.

    Выставка в Берлине приурочена к 70-летию "Яд ва-Шем".

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    Внимание многих привлекает большая кукла в детской пижаме. Это кукла Инга. Она была подарена на день рожденья маленькой Лоре Штерн ее бабушкой Леной. Лора одела любимую куклу в свою пижаму, из которой выросла. Лоре не было пяти лет, когда случилась Хрустальная ночь, а ее отец Маркус был арестован и отправлен в концлагерь Бухенвальд. Лора со своей мамой Кетхен сначала пряталась от погромщиков у соседей, потом они перебрались к бабушке Лене, квартира которой уцелела. Благодаря наличию американской визы Маркус Штерн был освобожден из концлагеря. Он перебрался в США, затем сумел вывезти из Германии своих близких. Лора и Кетхен получили американские визы и отплыли в Штаты из Португалии в августе 1941 года. С собой Лора взяла куклу Ингу. Бабушка Лена, как и многие другие родственники Лоры, были убиты нацистами в годы Холокоста. В 1991 году Лора Штерн-Майерфельд репатриировалась в Израиль. В 2018-м она передала Ингу музею "Яд ва-Шем". Теперь кукла ненадолго вернулась в Германию.

    Власти ФРГ пригласили Лору на открытие выставки в Бундестаге.

    Лора Штерн-Майерфельд рядом с куклой Ингой Кукла Инга Лора Штерн-Майерфельд Чемодан с именем и датой рождения жертвы Холокоста Сельмы Сары Веллеманн из Бремена. Является частью выставки предметов из Письмо, которое одиннадцатилетний Сиги Рапапорт написал своей матери в концлагере Штуттхоф, является частью выставки с предметами из Вечерняя сумка, принадлежащая жертве Холокоста Дженни Бахрах из Эссена. Является частью выставки предметов из
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