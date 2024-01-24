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    Фоторепортажи

    Тысячелетние оливы Израиля. Фоторепортаж к празднику Ту би-Шват

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    Фото: Эдуард Штерн и Ольга Педди, MStudio Group

    В этом году 24-25 января отмечается Ту би-Шват – еврейский праздник, который приходится на 15-й день еврейского месяца Шват. Его также называют "Новым Годом деревьев".

    Праздник этот отмечается с незапамятных времен. Хотя предписаний о нем в письменной Торе нет, он упоминается в Мишне. В этот день принято есть фрукты, в особенности виноград, фиги, гранаты, оливки и финики – то есть те плоды, которыми Тора прославляет Израиль – "страну пшеницы и ячменя, и виноградных лоз, и смоковниц, и гранатовых деревьев, масличных деревьев и финикового меда".

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    Считается, что к пятнадцатому дню месяца Шват деревья просыпаются от спячки. В честь праздника в Израиле проходят церемонии высаживания деревьев.

    На фото оливковые деревья, которым от 1000 до 2000 лет. Это место называют "Дерех зайт" ("Масличная дорога").

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 1 Февраля 2017
    Самые старые деревья в Израиле. Список, ФОТО
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