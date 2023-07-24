Раскол в израильском обществе: усилились акции протеста. Фоторепортаж
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Фото: Flash90 и Associated Press
После того, как правящая коалиция провела через Кнессет закон об ограничении принципа неприемлемости, по всему Израилю усилились акции протеста. Началось с перекрытия шоссе Бегин в Иерусалиме, где полиция применила водометы. Затем тысячи демонстрантов перекрыли шоссе Аялон и многие улицы в Тель-Авиве. Манифестанты перекрыли многие другие междугородние трассы и городские улицы в разных городах страны. Происходят столкновения. Есть пострадавшие.
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