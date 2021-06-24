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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи24 июня 2021 г., 17:02

Обрушение дома в еврейском районе около Майами-Бич. Фоторепортаж

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Фото: Wilfredo Lee/Associated Press

В ночь на четверг, 24 июня, в Серфсайде, около Майами-Бич (штат Флорида) частично обрушился 12-этажный жилой дом. На место происшествия были направлены более 80 бригад спасателей.

По предварительным данным, есть жертвы. Официально подтверждена гибель одной женщины, сообщается также о примерно десяти раненых. Но под завалами могут находиться другие люди.

Проводятся поисково-спасательные работы, в которых задействованы сотни специалистов, которые используют различную инженерную и беспилотную технику. Высока вероятность новых обрушений.

Не менее 15 семей, проживавших в этом здании, были эвакуированы.

The Jerusalem Post отмечает, что трагедия произошла "в самом сердце еврейского района". Местные СМИ пишут, что неподалеку от этого места проживает семья Иванки Трамп и Джареда Кушнера.

Обрушившееся здание было построено в 1981 году.

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