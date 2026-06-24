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Киру Стармеру в ближайшее время предстоит покинуть резиденцию премьер-министров Великобритании. В связи с этим в центре внимания оказался самый легендарный житель дома на Даунинг-Стрит, 10 – кот Ларри. За время каденции Ларри, официальный титул которого – главный мышелов резиденции правительства, в королевстве сменилось шесть премьер-министров: Дэвид Камерун, Тереза Мэй, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер.

Если бы Ларри был человеком, о нем можно было бы сказать, что он происходит из самых низов общества. Уличный кот появился на свет в январе 2007 года и попал на Даунинг-Стрит четыре года спустя из приюта. Мыши и крысы – серьезная проблема в резиденции, построенной в конце XVII века. Однако, при наличии охотничьего инстинкта, у него не оказалось инстинкта убийцы. Как многие коты, он предпочитает проводить дни в дреме на диванах.

Таблоиды называли его "ленивый Ларри", в 2015 году, когда мышь на Даунинг-стрит поймал канцлер казначейства Джордж Осборн, газеты писали, что теперь к нему перейдут и обязанности мышелова. Тем не менее, несмотря на преклонный возраст, он продолжает ловить мышей, и титул "главного мышелова" был создан специально для него. Он официально признан государственным служащим и все сильнее воспринимается как последний символ стабильности в нарастающем хаосе британской политики.