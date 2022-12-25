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    Фоторепортажи

    Рождество 2022 года в Вифлееме и Назарете. Фоторепортаж

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    Фото: Associated Press, Flash90

    25 декабря в Вифлееме (Бейт-Лехеме) проходят праздничные рождественские богослужения. На службе в церкви Святой Екатерины присутствовали председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас, премьер-министр ПА Мухаммад аш-Штайэ и другие почетные гости. Служил мессу латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла.

    Массовые празднования Рождества проходят и в Назарете, куда прибыли десятки тысяч паломников из разных стран мира.

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    Вифлеем Вифлеем Назарет Вифлеем Вифлеем Вифлеем
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