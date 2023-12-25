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    Фоторепортажи

    Рождество на воюющей Святой земле и во всем мире. Фоторепортаж

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    Фото: Associated Press, Flash90

    В странах, где в ночь с 24 на 25 декабря отмечают Рождество, состоялись праздничные службы, шествия и фейерверки.

    Службу в Храме рождества Христова в Вифлееме вел латинский патриарх Иерусалима кардинал Пьербаттиста Пиццабалла. За стенами храма перед мессой прошла акция с требованием прекращения войны в Газе.

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    Бейт-Лехем, Израиль Вильнюс, Литва Рио-де-Жанейро, Бразилия Бейт-Лехем, Израиль Миротворцы KFOR, Косово Сидней, Австралия
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