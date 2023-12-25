Рождество на воюющей Святой земле и во всем мире. Фоторепортаж
время публикации: | последнее обновление:
Фото: Associated Press, Flash90
В странах, где в ночь с 24 на 25 декабря отмечают Рождество, состоялись праздничные службы, шествия и фейерверки.
Службу в Храме рождества Христова в Вифлееме вел латинский патриарх Иерусалима кардинал Пьербаттиста Пиццабалла. За стенами храма перед мессой прошла акция с требованием прекращения войны в Газе.
adv_12 m_ar_1
adv_13 rimma_dw_d
adv_14 rimma_dw_m
adv_15 article_video
adv_16 ar_middle_wwh