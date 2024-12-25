"Хизбалла" на юге Ливана разоружена: выставка трофеев. Фото, видео

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ представил 85 тысяч единиц оружия и боеприпасов из арсенала "Хизбаллы", найденных и конфискованных на юге Ливане в ходе операции "Стрелы севера", которая была начата три месяца назад. В операции были задействованы силы четырех дивизий. Израильские военные действовали более чем в 30 ливанских деревнях, ранее контролировавшихся "Хизбаллой".

Среди представленного оружия: мобильные и стационарные ракетные установки (включая РСЗО), гранатометы и минометы, противотанковые комплексы и переносные зенитно-ракетные комплексы, автоматические и снайперские винтовки, мины и снаряды, различные приборы для наблюдения и т.д. Речь идет в том числе об оружии иранского и российского производства.