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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи25 января 2022 г., 18:25

Смешались кони, люди: фоторепортаж с недели моды в Париже

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Фото: Associated Press

В Париже проходит Неделя высокой моды, на которой были представлены новые коллекции от Loewe, Stephane Rolland, Chanel, Dior и других.

Смешались кони, люди: фоторепортаж с недели моды в Париже Показ коллекции Dior весна-лето 2022 Показ коллекции Loewe осень-зима 2022/23 Смешались кони, люди: фоторепортаж с недели моды в Париже Показ коллекции Dior весна-лето 2022 Показ коллекции Chanel весна-лето 2022
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