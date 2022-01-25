Смешались кони, люди: фоторепортаж с недели моды в Париже
Фото: Associated Press
В Париже проходит Неделя высокой моды, на которой были представлены новые коллекции от Loewe, Stephane Rolland, Chanel, Dior и других.
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