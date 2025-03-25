x
25 марта 2025
|
последняя новость: 11:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 марта 2025
|
25 марта 2025
|
последняя новость: 11:28
25 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Актрисе Саре Джессике Паркер – 60. Фотогалерея

Звезды
время публикации: 25 марта 2025 г., 09:58 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 09:58

Фото: Associated Press и Flash90

25 марта исполнилось 60 лет американской актрисе и продюсеру Саре Джессике Паркер, наиболее известной по роли Кэрри Брэдшоу из телесериала "Секс в большом городе". За эту роль она четырежды удостаивалась премии "Золотой глобус" (2000, 2001, 2002, 2004) и дважды премии "Эмми" (2001, 2004). С.Дж.Паркер играет в кино свыше 45 лет, снялась более чем в 40 фильмах и сериалах.

Она родилась 25 марта 1965 года в Нелсонвилле (Огайо, США). Ее отец Стивен Паркер (Бар-Кан) – сын евреев, выходцев из Польши. У матери актрисы английские и немецкие корни. Культурно и этнически Сара идентифицировала себя с религией отца, иудаизмом, хотя она и не получила религиозного воспитания. Муж Сары, актер Мэттью Бродерик, – еврей по матери. У них трое детей.

2008 год
Сара Джессика Паркер (слева) и Эллисон Смит позируют с собакой Сэнди, Нью-Йорк, 1980 год
1980 год
2001 год
2019 год
2024 год
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 04 июня 2019

Актриса Сара Джессика Паркер молилась около Стены Плача в Иерусалиме