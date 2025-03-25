Актрисе Саре Джессике Паркер – 60. Фотогалерея

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25 марта исполнилось 60 лет американской актрисе и продюсеру Саре Джессике Паркер, наиболее известной по роли Кэрри Брэдшоу из телесериала "Секс в большом городе". За эту роль она четырежды удостаивалась премии "Золотой глобус" (2000, 2001, 2002, 2004) и дважды премии "Эмми" (2001, 2004). С.Дж.Паркер играет в кино свыше 45 лет, снялась более чем в 40 фильмах и сериалах.

Она родилась 25 марта 1965 года в Нелсонвилле (Огайо, США). Ее отец Стивен Паркер (Бар-Кан) – сын евреев, выходцев из Польши. У матери актрисы английские и немецкие корни. Культурно и этнически Сара идентифицировала себя с религией отца, иудаизмом, хотя она и не получила религиозного воспитания. Муж Сары, актер Мэттью Бродерик, – еврей по матери. У них трое детей.