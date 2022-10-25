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    Фоторепортажи

    Частичное солнечное затмение в Израиле и других странах мира. Фоторепортаж

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    Фото: Flash90 и Associated Press

    25 октября 2022 года жители почти 90 стран Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, включая Израиль, наблюдали частичное солнечное затмение.

    Это затмение является повторением через сарос частного солнечного затмения 14 октября 2004 года. Следующее затмение данного сароса произойдёт 4 ноября 2040 года.

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