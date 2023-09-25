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    Фоторепортажи

    Знаменитому актеру и музыканту Уиллу Смиту – 55. Фотогалерея

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    Фото: Associated Press

    25 сентября исполнилось 55 лет американскому актеру, продюсеру и хип-хоп исполнителю Уиллу Смиту.

    Он родился в Филадельфии (Пенсильвания) в семье учительницы и инженера. Музыкальную карьеру начал в 80-х, уже в 1988-м завоевал свою первую премию "Грэмми". С 1990 года снимался в главной роли в сериале "Принц из Беверли-Хиллз". Международная слава пришла к нему в середине 90-х после ролей в фильмах "Плохие парни", "День независимости", "Люди в чёрном", "Враг государства". За роль легендарного боксера Мохаммеда Али в одноимённом фильме 2001 года был номинирован на "Оскар". В 2022 году получил "Оскар", "Золотой глобус" и премию BAFTA за роль Ричарда Уильямса в фильме "Король Ричард".

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    В общей сложности, он снялся примерно в 40 кинокартинах, получив множество премий. Является одним из самых высокооплачиваемых американских актеров и музыкантов.

    Он отец троих детей. Женат на актрисе Джаде Пинкетт-Смит.

    2008 год 1990 год С Биллом Клинтоном, 1993 год 2012 год С семьей, 2010 год 2022 год
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