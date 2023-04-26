Государству Израиль 75 лет: юбилейный воздушный парад. Фоторепортаж

Фото: Flash90, AP, ЦАХАЛ

26 апреля отмечается 75-я годовщина со дня основания еврейского государства Израиль.

День независимости Израиля ("Йом а-Ацмаут") – главный государственный праздник, отмечаемый в память о провозглашении государства Израиль 14 мая 1948 года (5 ияра 5708 года по еврейскому летоисчислению). В этот день 75 лет назад, примерно за 8 часов до окончания британского мандата в Палестине, была подписана Декларация независимости Израиля, и Давид Бен-Гурион (впоследствии первый премьер-министр страны) провозгласил создание государства Израиль. Это объявление было сделано в рамках 181 резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года.

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Одним из центральных мероприятий празднования Дня Независимости Израиля традиционно стал парад ВВС. В нынешнем году он был особенно масштабный – в нем участвовали более 100 летательных аппаратов.: боевых и транспортных самолетов и вертолетов, заправщиков и беспилотников. Среди участников были и самолеты иностранных ВВС: американских, британских, итальянских, германских.