adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
22 - 31°
Тель-Авив:
25 - 30°
Эйлат:
28 - 39°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.259 ₪ 3.252 ₪
Иерусалим:
22 - 31°
Тель-Авив:
25 - 30°
Эйлат:
28 - 39°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Фоторепортажи

    Выставка коллекционных автомобилей в Гуш-Эционе. Фоторепортаж

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    Фото: Gershon Elinson/Flash90

    В Гуш-Эционе (Иудея) проходит выставка коллекционных автомобилей, на которой представлены уникальные по нынешним временам модели, привезенные из разных регионов Израиля.

    В день открытия выставку посетили министр туризма Константин Развозов и глава совета Гуш-Эцион Шломо Неэман.

    adv_11 m_ar_1

    Выставка коллекционных автомобилей в Гуш-Эционе. Фоторепортаж Выставка коллекционных автомобилей в Гуш-Эционе. Фоторепортаж Выставка коллекционных автомобилей в Гуш-Эционе. Фоторепортаж Выставка коллекционных автомобилей в Гуш-Эционе. Фоторепортаж Выставка коллекционных автомобилей в Гуш-Эционе. Фоторепортаж Выставка коллекционных автомобилей в Гуш-Эционе. Фоторепортаж
    adv_12 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_13 ar_middle_wwh
    adv_14 ar_middle_yandex
    adv_15 ar_middle_mobile_yandex
    adv_16 ar_right_wwh
    adv_17 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    17:50 СБУ рекомендует еврейским паломникам воздержаться в этом году от визита в Украину
    16:16 Жеребьевка Лиги конференций. В Израиль приедут "Вильярреал", "Аустрия" и "Лех"
    15:37 СБУ обвинила Рамзана Кадырова в военных преступлениях
    13:41 Сооснователь компании Baykar заявил, что не планирует продавать "Байрактары" России
    13:36 Покушение в Лоде, убит мужчина
    13:06 Поступают сообщения о взрывах в Мелитополе и Херсоне, оккупированных российскими военными
    12:56 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине, впервые за долгое время не упомянуты "высокоточные ракеты": идет 184-й день войны
    12:14 Двум арабам из Иерусалима предъявлено обвинение в членстве в террористической организации ХАМАС
    adv_18 ar_right_2
    adv_19 ar_right_3
    adv_20 ar_right_4
    adv_21 ar_right_5