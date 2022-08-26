Выставка коллекционных автомобилей в Гуш-Эционе. Фоторепортаж

Фото: Gershon Elinson/Flash90

В Гуш-Эционе (Иудея) проходит выставка коллекционных автомобилей, на которой представлены уникальные по нынешним временам модели, привезенные из разных регионов Израиля.

В день открытия выставку посетили министр туризма Константин Развозов и глава совета Гуш-Эцион Шломо Неэман.