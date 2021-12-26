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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи26 декабря 2021 г., 18:54

Актеру и музыканту Джареду Лето – 50. Фотогалерея

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Фото: Associated Press

26 декабря исполнилось 50 лет популярному американскому актеру и режиссеру, певцу и рок-музыканту Джареду Лето – обладателю премий "Оскар" и "Золотой глобус".

Он родился в Боссьер-Сити, штат Луизиана. С 12 лет начал подрабатывать, много переезжал в юности. После окончания школы подал документы в Университет искусств в Филадельфии и был принят. Специализировался в области изучения живописи. Позднее перевёлся в Университет изобразительных искусств в Нью-Йорке.

Сниматься начал в 90-х годах, после переезда в Лос-Анджелес. Сыграл десятки ролей, в том числе в фильмах "Бойцовский клуб", "Александр" (о Македонском), "Господин Никто". Роль трансгендерной женщины Рэйон в кинодраме "Далласский клуб покупателей" (2013) принесла ему премии "Оскар", "Золотой глобус" и Гильдии киноактёров США.

В 2014 году он получил роль Джокера в экранизации комиксов DC "Отряд самоубийц" (2016). В 2022 году ожидается выход на экраны фильма "Морбиус" по комиксам Marvel, в котором Лето играет главного героя.

Несмотря на достижения в кинематографе, Джаред Лето в первую очередь позиционирует себя как музыкант. Он является вокалистом альтернативной группы Thirty Seconds to Mars, основанной им и его братом Шенноном в 1998 году. Джаред выступает в роли режиссера клипов на песни своей группы.

Джаред Лето никогда не был женат. Ходили слухи о его романах с актрисами Скарлетт Йоханссон, Пэрис Хилтон, Линдси Лохан, Эшли Олсен и др.


2010 год 2014 год С Леди Гага, 2021 год 2017 год С Марго Робби, 2016 год 2019 год
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