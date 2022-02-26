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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи26 февраля 2022 г., 18:41

"Путин – враг России". В Тель-Авиве прошел марш в поддержку Украины

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Фото: NEWSru.co.il

В субботу, в Тель-Авиве, на бульваре Ротшильд, прошел марш в поддержку Украины.

По разным данным, в акции приняли участие от 5 до 20 тысяч человек, не только тель-авивцев, но и жителей других городов, специально приехавших на марш. Участники акции несли флаги Израиля, Украины, Грузии, Беларуси, скандировали: "Нет войне!" и другие лозунги, пели гимн Украины.

Прошел марш в поддержку Украины и в Хайфе.

Акции в поддержку Украины, участники которых осуждают действия властей России и, прежде всего, российского президента Владимира Путина, продолжаются и в других странах.

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