Актрисе Кире Найтли – 40. Фотогалерея

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Британской актрисе Кире Найтли исполнилось 40 лет. Она родилась 26 марта 1985 года в Теддингтоне (юго-запад Лондона) в семье актеров Уилла Найтли и Шерман Макдональд. Девочку назвали в честь советской фигуристки Киры Ивановой.

Кира Найтли дебютировала в кино в семилетнем возрасте, сыграв в фильме "Royal Celebration", она продолжала сниматься все время, пока училась в школе. Наиболее заметной ролью того периода стала роль Сабе, служанки-двойника принцессы Падме в фильме "Звёздные войны: Эпизод I. Скрытая угроза" (1999). Причем сходство Киры и исполнительницы главной роли Натали Портман было таким, что в гриме их не могли отличить даже родные матери, и порой Кира играла за Натали.

В том же году Найтли сыграла Розу в британском телесериале "Оливер Твист". Потом были: роль Лары в телефильме "Доктор Живаго" (2001-2002), небольшая роль в фильме "Яма" (2001), где Кира Найтли впервые снялась обнаженной, первая главная роль – Гвин в фильме "Дочь Робин Гуда: Принцесса воров" (2001), одна из главных ролей – Джульетта в фильме "Играй как Бекхэм" (2002).

Но подлинная всемирная слава пришла к актрисе после того, как на экраны вышел фильм "Пираты Карибского моря: Проклятие "Чёрной жемчужины"" (2003), где она играла Элизабет Суонн. Роль главной героини она продолжила исполнять в фильмах "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" (2006), "Пираты Карибского моря: На краю света" (2007), "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" (2017).

В 2012-м Кира исполнила роль Анны Карениной в картине по роману Льва Толстого, снятой британским режиссером Джо Райтом. В 2014-м многочисленные призы ей принесла роль Джоан Кларк в исторической драме "Игра в имитацию" (режиссер Мортен Тильдум).

В последние годы Кира сыграла в фильмах "Колетт", "Щелкунчик и четыре королевства", "Опасные секреты", "Берлин, я люблю тебя", "Последствия", "Жадность", "Мисс Плохое поведение", "Шарлотта", "Тихая ночь", "Бостонский душитель", "Девушка из каюты №10".

В общей сложности, почти за 30 лет в кино 40-летняя актриса сыграла более 60 ролей.

Замужем за музыкантом Джеймсом Райтоном. У них растут две дочери.