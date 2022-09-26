Молитвы за мир: в Умани встретили 5783-й год по еврейскому календарю. Фоторепортаж

Фото: Associated Press и Flash90

25-27 сентября в этом году евреи празднуют Рош а-Шана – наступление нового 5783-го года по еврейскому календарю. Накануне праздника в украинский город Умань прибыли десятки тысяч паломников-хасидов.

Евреи молились не только за себя и своих близких, но и за прекращение войны в Украине.

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В начале сентября МИД Израиля просил израильских граждан воздержаться от поездки в город Умань в связи с военными действиями, которые ведутся между украинскими и российскими вооруженными силами. В МИДе подчеркивали, что ракетным обстрелам и бомбардировкам подвергаются все регионы Украины, в том числе центральные и западные. МИД указывал на то, что в связи с военными действиями сотрудники израильского посольства в Украине не всегда могут в случае необходимости оказать помощь израильтянам.