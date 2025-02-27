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10 лет назад был убит Борис Немцов. Фотогалерея

время публикации: 27 февраля 2025 г., 18:15 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 18:15

Фото: Associated Press

В десятую годовщину убийства российского политика Бориса Немцова в Москве и других городах РФ, а также за пределами России, прошли памятные мероприятия.

55-летний Борис Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту у стен Кремля. Похоронен на Троекуровском кладбище.

В июле 2017 года по обвинению в убийстве Немцова по найму в составе организованной группы были осуждены пятеро выходцев из Чечни. Заказчик преступления не установлен по сей день.

Он родился 9 октября 1959 в Сочи. Окончил школу в Горьком (ныне Нижний Новгород) с золотой медалью. Получил высшее образование на радиофизическом факультете Горьковского государственного университета (окончил с отличием). Был подающим надежды молодым ученым. Через участие в экологическом движении в 80-х пришел в политику. С конца 1991 года был губернатором Нижегородской области. С марта 1997-го в правительстве РФ – был первым заместителем премьер-министра. Известно, что президент России Борис Ельцин видел в нем своего преемника. После ухода из кабинета министров продолжил заниматься политической деятельностью. Был депутатом Госдумы РФ. Возглавлял фракцию "Союз правых сил". После ухода из парламента являлся одним из лидеров российской оппозиции.

На Большом Москворецком мосту, 2025 год
2012 год
2012 год
2010 год
С Алексеем Навальным и Алексеем Кудриным, 2011 год
2014 год
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