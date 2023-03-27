"Парализующий протест" в Тель-Авиве после отставки министра обороны. Фоторепортаж

Фото: Flash90, Associated Press, пресс-служба полиции

Вечером 26 марта и в ночь на 27 марта в ходе массовых акций протеста тысячи демонстрантов перекрыли баррикадами шоссе "Аялон" в Тель-Авиве и некоторые другие трассы. Расчистка дорог продолжалась до утра.

"Триггером" для новой волны протестов послужило решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу уволить с поста министра обороны Йоава Галанта, объявившего о необходимости приостановить реализацию реформы юридической системы, так как сложившаяся ситуация угрожает безопасности страны.