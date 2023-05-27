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    Фоторепортажи

    Ветерану американской политики Генри Киссинджеру – 100 лет. Фотогалерея

    время публикации: | последнее обновление:
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    Фото: Associated Press

    27 мая исполнилось 100 лет одному из самых известных ветеранов американской политики, бывшего Госсекретарю США Генри Киссинджеру.

    Генри Альфред Киссинджер (имя при рождении Хайнц Альфред Киссингер) родился в баварском Фюрте (Веймарская республика) в религиозной еврейской семье. В 1938 году, спасаясь от нацистов, семья эмигрировала в США, поселившись в Нью-Йорке. Родственники, оставшиеся в Германии, погибли в годы Холокоста.

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    Окончив среднюю школу, Генри поступил в Нью-Йоркский Сити-колледж. В 1943 году был призван в армию, служил в разведке, участвовал в боевых действиях – включая Арденнскую операцию. Сержант, владевший немецким языком, был назначен ответственным за денацификацию города Крефельд. Затем Генри перевели к контрразведку, он отслеживал бывших офицеров гестапо и диверсантов в Ганновере. Был награжден Бронзовой звездой. Стал командиром подразделения Корпуса контрразведки района Бергштрасе земли Гессен. По окончании войны преподавал в Школе разведки командования ВС США в Европейской зоне.

    В 1950 году Киссинджер окончил Гарвардский Колледж. В 1954 году стал доктором философии в Гарвардском Университете. Был организатором Гарвардского Международного Семинара, целью которого было объединение молодых лидеров всего мира в борьбе против коммунизма в условиях Холодной войны. Позже стал одним из руководителей Центра международных отношений при Гарвардском Университете.

    В 1969-1975 годах был советником по национальной безопасности США, а с 1973 по 1977 год – Государственным секретарем США.

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    В 1973 году Киссинджер получил Нобелевскую премию мира за свою роль в достижении Парижского мирного соглашения, которое на время прекратило войну во Вьетнаме.

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    Киссинджер играл доминирующую роль во внешней политике США в 1969-1977 годах. Он был инициатором и исполнителем политики разрядки в отношениях США и СССР, организовал начало отношений США с КНР. Он всегда находился в центре переговоров США с СССР, КНР, Японией, Израилем, Египтом, Северным Вьетнамом и другими странами.

    После завершения формальной политической карьеры Генри Киссинджер продолжает оставаться влиятельным общественным деятелем, комментарии которого публикуют ведущие американские и зарубежные СМИ. В конце 2001 года он возглавлял Комиссию по расследованию терактов 11 сентября 2001 года.

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    Многие действия и заявления Киссинджера в последние годы вызывают споры. Так, например, в декабре 2022 года он предложил вариант для мирного урегулирования военного конфликта между Украиной и Россией, путем проведения под международным наблюдением повторных референдумов "на спорных территориях". В Киеве отвергли эту идею, подчеркнув, что какое-либо урегулирование возможно только после полного освобождения украинских территорий, оккупированных Россией.

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    1968 год 1975 год С премьер-министром Израиля Голдой Меир, 1974 год С Шимоном Пересом, 1993 год С Владимиром Путиным, 2012 год 2013 год
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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 12 Января 2021
    Киссинджер рекомендует Байдену продолжить ближневосточную политику Трампа
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 19 Декабря 2016
    Киссинджер высказал свое мнение о Путине, Трампе и хакерском скандале
    // https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 8 Апреля 2015
    Киссинджер и Шульц: сделка в Лозанне выгодна Ирану, а не Западу
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 13 Ноября 2014
    Генри Киссинджер: "Израиль не должен сейчас подписывать мирное соглашение с палестинцами"
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