Пурим в Иерусалиме: полиция разгоняет и задерживает празднующих. Фоторепортаж
Фото: Оливер Фитуси, Йонатан Зиндель (Flash90) и Одед Балильти (AP)
Религиозные и светские иерусалимцы 28 февраля праздновали Шушан Пурим. Но многолюдные сборища полиция разгоняла. Некоторые участники были задержаны, многие оштрафованы.
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 28 февраля 2021
Второй "коронавирусный" Пурим: веселье, несмотря на карантин. Фоторепортаж
Второй "коронавирусный" Пурим: веселье, несмотря на карантин. Фоторепортаж