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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи28 февраля 2021 г., 18:35

Пурим в Иерусалиме: полиция разгоняет и задерживает празднующих. Фоторепортаж

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Фото: Оливер Фитуси, Йонатан Зиндель (Flash90) и Одед Балильти (AP)

Религиозные и светские иерусалимцы 28 февраля праздновали Шушан Пурим. Но многолюдные сборища полиция разгоняла. Некоторые участники были задержаны, многие оштрафованы.

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