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    Фоторепортажи

    Демонстрации протеста в Иерусалиме, Тель-Авиве и других городах Израиля: четвертая суббота. Фоторепортаж

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    Фото: Associated Press и Flash90

    Вечером в субботу, 28 января, в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе, Модиине и других городах Израиля вновь прошли демонстрации протеста против юридической реформы и действий правительства Биньямина Нетаниягу.

    Участники этих акций почтили память жертв теракта в Иерусалиме, который был совершен накануне, вечером 27 января. Были уставлены поминальные свечи.

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    Лидер оппозиции Яир Лапид заявил на митинге в Иерусалиме: "Правительство должно решить, намерено ли оно бороться с терроризмом или с израильской демократией".

    В акциях протеста, проводимых четвертую субботу подряд, приняли участие десятки тысяч граждан. Самой массовой, как и в прошлом, была демонстрация в Тель-Авиве.

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