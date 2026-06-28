Богатейшему человеку на Земле, первому триллионеру Илону Маску – 55. Фотогалерея

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28 июня исполнилось 55 лет бизнесмену Илону Маску – основателю SpaceX, руководителю Tesla, владельцу X и богатейшему человеку на Земле, первому триллионеру в истории.

Илон Рив Маск родился в Претории, ЮАР. Его отец Эррол Маск был инженером, мать Мэй Маск – моделью и диетологом. В детстве Маск рано увлекся программированием: в 12 лет он создал простую компьютерную игру Blastar и продал ее код журналу. Позднее он уехал из ЮАР в Канаду, получив канадское гражданство через мать, а затем перебрался в США.

Маск учился в Queen's University в Канаде, после чего перевелся в Пенсильванский университет, где получил степени по физике и экономике. В середине 1990-х он поступил в аспирантуру Стэнфорда, но ушел оттуда почти сразу, решив заняться интернет-бизнесом. Его первым крупным проектом стала компания Zip2, занимавшаяся онлайн-справочниками и картами для газет; в 1999 году она была продана Compaq примерно за 307 млн долларов.

Следующим проектом Маска стала компания X.com, занимавшаяся онлайн-платежами. После слияния с Confinity она превратилась в PayPal. В 2002 году PayPal был продан eBay за 1,5 млрд долларов, и эта сделка дала Маску капитал для трех проектов, определивших его дальнейшую карьеру: космоса, электромобилей и энергетики.

В 2002 году Маск основал SpaceX с целью удешевить космические запуски и в перспективе сделать возможной колонизацию Марса. Компания прошла через серию неудачных запусков, но затем стала одним из ключевых игроков мировой космической индустрии. SpaceX первой среди частных компаний доставила груз к Международной космической станции, создала многоразовые ракеты Falcon 9 и Falcon Heavy, развивает космический корабль Starship и спутниковую сеть Starlink.

В 2004 году Маск стал одним из первых крупных инвесторов Tesla Motors, а затем ее руководителем и главным публичным лицом. Под его управлением Tesla превратилась из рискованного стартапа в крупнейшего производителя электромобилей и одну из самых дорогих компаний мира. Model S, Model 3, Model X и Model Y сделали электромобили массовым продуктом, а сама Tesla стала символом перехода автопрома к электрической тяге, программному управлению и автономным технологиям.

При этом история Tesla всегда сопровождалась спорами. Маска критиковали за сорванные сроки, агрессивные обещания по автопилоту, конфликты с регуляторами, жесткий стиль управления и резкие высказывания в соцсетях. Его сторонники видят в нем человека, который заставил традиционный автопром перестраиваться; критики – руководителя, склонного переоценивать возможности технологий и собственной компании.

Помимо Tesla и SpaceX, Маск участвует в ряде других проектов. Neuralink разрабатывает нейроинтерфейсы для связи мозга с компьютером, The Boring Company занимается тоннелями и транспортной инфраструктурой, а xAI – искусственным интеллектом и чат-ботом Grok. В последние годы бизнесы Маска все теснее переплетаются: X стал площадкой для продвижения его политических и технологических идей, Tesla интегрирует элементы AI, а SpaceX и Starlink обеспечивают инфраструктурную основу для части его глобальных планов.

В 2022 году Маск купил Twitter за 44 млрд долларов, после чего переименовал платформу в X. Покупка стала одним из самых спорных эпизодов его биографии. Он резко сократил персонал, изменил правила модерации, восстановил ряд заблокированных аккаунтов и превратил платформу в центр своих политических, бизнесовых и культурных конфликтов. Сторонники Маска называли это защитой свободы слова; критики утверждали, что X стал площадкой для дезинформации, экстремизма и токсичной политической мобилизации.

Политически Маск за последние годы резко сместился вправо. Он стал одним из самых влиятельных сторонников Дональда Трампа, участвовал в публичной кампании против бюрократии, миграционной политики демократов, либеральных университетов и крупных медиа. В начале второго президентского срока Трампа Маск был связан с проектом Department of Government Efficiency, который должен был сокращать государственные расходы и перестраивать федеральный аппарат. Его роль вызвала резкую критику со стороны противников Трампа и части бывших сторонников самого Маска.

Илон Маск давно позиционирует себя как человек, работающий над "будущим цивилизации": электромобили должны сократить зависимость от ископаемого топлива, SpaceX – сделать человечество межпланетным видом, Starlink – обеспечить глобальный доступ к интернету, Neuralink – расширить возможности человека, а xAI – конкурировать в гонке искусственного интеллекта. Но именно масштаб этих амбиций делает его одной из самых противоречивых фигур современности.

Личная жизнь Маска также постоянно находится в центре внимания. Он был женат на писательнице Джастин Уилсон, затем дважды женился и разводился с актрисой Талулой Райли. У Маска 14 детей от четырех женщин: Джастин Уилсон, певицы Grimes, руководительницы Neuralink Шивон Зилис и консервативной активистки Эшли Сент-Клэр.

К 55-летию Илон Маск остается самым богатым человеком мира и одним из главных символов технологического капитализма XXI века. Его компании меняют космическую отрасль, автопром, спутниковую связь, социальные сети и искусственный интеллект, но сам Маск все меньше воспринимается только как инженер и предприниматель. Он стал политической фигурой, медиамагнатом, идеологом и источником постоянных конфликтов, без которого уже невозможно описать современную Америку и глобальную технологическую индустрию.