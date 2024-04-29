Самаритяне празднуют Песах на горе Гризим – над Шхемом. Фоторепортаж

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Самаритяне празднуют Песах последними. К этой неделе в поселке Кирьят-Луза собирается вся община: и живущие на горе Гризим, и живущие в холонском районе Неве-Пинхас.

Гора Гризим (высотой 881 метр над уровнем моря) считается высшей точкой Самарии. Она возвышается над арабским Шхемом, где в последние полгода чаще, чем прежде, слышны стрельба и взрывы – ЦАХАЛ проводит операции по задержанию или нейтрализации террористов.

На вершине Гризим открыт исторический парк, где можно увидеть руины византийской церкви, ступени храма Зевса и колодец Яакова.

У местных самаритян по три паспорта: иорданский, палестинский и израильский. Территория, на которой они живут, одновременно оказалась и зоной А, и зоной B, и зоной C (от контроля палестинской администрации до контроля израильской армии). В случае образования независимого арабского государства Палестина у них нет шансов остаться на израильской территории: им придется либо репатриироваться, либо пытаться жить среди мусульман.

В переводе Гризим означает "отрезанный от чего-то". Самаритяне пытаются не ссориться ни с кем, кто их окружает. Они миролюбивы и дружелюбны. Но не снискали ни любви, ни покоя.