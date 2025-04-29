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Блэкаут в Европе. Фоторепортаж из Испании и Португалии

время публикации: 29 апреля 2025 г., 09:03 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 09:04

Фото: Associated Press

28 апреля на всей территории Испании, за исключением Канарских и Балеарских островов, отключилось электричество. Блэкаут наблюдался и в Португалии, в том числе – в Лиссабоне, а также в некоторых районах Франции.

Отключение электричества привело к транспортному коллапсу. Перестали работать светофоры, было прервано железнодорожное сообщение. Было отменено множество авиарейсов. Спасателям пришлось вызволять людей из застрявших в туннелях поездов метро. Система электронных платежей работала с перебоями.

Причина аварии пока не установлена. Одной из возможных причин называют хакерскую атаку. Также не исключается, что веерное отключение произошло из-за пожара на линии электропередач на юго-западе Франции. Португальский оператор электросетей Redes Energéticas Nacionais заявил, что перебои в работе электросетей возникли из-за "редкого атмосферного явления".

Испания
Португалия
Испания
Испания
Испания
Испания
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