Новые клетки для "Нухбы". Фоторепортаж

Chaim Goldberg/Flash90

Агентство Flash90 опубликовало серию фотографий из одной из тюрем в центре Израиля, где теперь содержатся террористы "Нухбы" (спецназ ХАМАСа), захваченные в ходе операции в секторе Газы.

Название тюрьмы не указано.

Фотожурналист Хаим Гольдберг показал работу сил быстрого реагирования "Кетер" Управления тюрем Израиля, а также – подготовку к работе медиков.

Ранее террористы "Нухбы" содержались в основном на территории изолятора "Сде-Тейман" на юге Израиля.