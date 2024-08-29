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Новые клетки для "Нухбы". Фоторепортаж

время публикации: 29 августа 2024 г., 17:05 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 17:14

Chaim Goldberg/Flash90

Агентство Flash90 опубликовало серию фотографий из одной из тюрем в центре Израиля, где теперь содержатся террористы "Нухбы" (спецназ ХАМАСа), захваченные в ходе операции в секторе Газы.

Название тюрьмы не указано.

Фотожурналист Хаим Гольдберг показал работу сил быстрого реагирования "Кетер" Управления тюрем Израиля, а также – подготовку к работе медиков.

Ранее террористы "Нухбы" содержались в основном на территории изолятора "Сде-Тейман" на юге Израиля.

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