Новые клетки для "Нухбы". Фоторепортаж
время публикации: 29 августа 2024 г., 17:05 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 17:14
Chaim Goldberg/Flash90
Агентство Flash90 опубликовало серию фотографий из одной из тюрем в центре Израиля, где теперь содержатся террористы "Нухбы" (спецназ ХАМАСа), захваченные в ходе операции в секторе Газы.
Название тюрьмы не указано.
Фотожурналист Хаим Гольдберг показал работу сил быстрого реагирования "Кетер" Управления тюрем Израиля, а также – подготовку к работе медиков.
Ранее террористы "Нухбы" содержались в основном на территории изолятора "Сде-Тейман" на юге Израиля.