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Мемориал наблюдательниц: там, где время остановилось. Фоторепортаж

время публикации: 29 декабря 2024 г., 16:42 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 16:43

Александр Ханин побывал возле границы с сектором Газы, рядом с военной базой "Нахаль-Оз", которая в "черную субботу" 7 октября подверглась нападению террористов ХАМАСа.

На точке сбора возле базы за прошедший год был создан стихийный мемориал – свечи, венки, цветы, пожухшие и выцветшие. Фотографии наблюдательниц – погибших и похищенных. Отчаянная надпись "Верните их домой" – слоган движения за освобождение заложников. Надписи на стенах – какие-то довоенные, с отсчетом дней до демобилизации и перешучиваниями девчонок, какие-то траурные – всегда будем помнить.

Это место, где время остановилось.

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