Операция "Железная стена" в северной Самарии. Фото, видео

Фото, видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Продолжается военная операция "Железная стена" в северной Самарии. По данным ЦАХАЛа, начиная с 21 января были ликвидированы 18 террористов, около 60 задержаны.

Только за последние двое суток в Дженине, Туль-Кареме и окрестностях были нейтрализованы более 150 взрывных устройств.

Спецназ "Эгоз" обнаружил в Дженине мастерскую по производству оружия.

Операция продолжается.