Операция "Железная стена" в северной Самарии. Фото, видео
время публикации: 29 января 2025 г., 17:32 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 17:32
Фото, видео: пресс-служба ЦАХАЛа
Продолжается военная операция "Железная стена" в северной Самарии. По данным ЦАХАЛа, начиная с 21 января были ликвидированы 18 террористов, около 60 задержаны.
Только за последние двое суток в Дженине, Туль-Кареме и окрестностях были нейтрализованы более 150 взрывных устройств.
Спецназ "Эгоз" обнаружил в Дженине мастерскую по производству оружия.
Операция продолжается.