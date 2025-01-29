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Операция "Железная стена" в северной Самарии. Фото, видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 29 января 2025 г., 17:32 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 17:32

Фото, видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Продолжается военная операция "Железная стена" в северной Самарии. По данным ЦАХАЛа, начиная с 21 января были ликвидированы 18 террористов, около 60 задержаны.

Только за последние двое суток в Дженине, Туль-Кареме и окрестностях были нейтрализованы более 150 взрывных устройств.

Спецназ "Эгоз" обнаружил в Дженине мастерскую по производству оружия.

Операция продолжается.

Операция "Железная стена" в северной Самарии. Фото, видео
Операция "Железная стена" в северной Самарии. Фото, видео
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