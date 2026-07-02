Актрисе и модели Линдси Лохан – 40. Фотогалерея

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2 июля исполнилось 40 лет известной американской актрисе и модели Линдси Лохан.

Линдси Ди Лохан родилась в Нью-Йорке и выросла на Лонг-Айленде. Ее отец в прошлом работал на Уолл-стрит, мать была певицей и танцовщицей, а затем стала менеджером дочери. У Линдси есть младшие братья и сестра.

Перед камерой Лохан оказалась еще в детстве: уже в раннем возрасте снималась как модель и появлялась в рекламных роликах, а в кино пришла в конце 1990-х. Настоящим прорывом для нее стала семейная комедия студии Disney "Ловушка для родителей" (1998), где юная актриса сыграла сразу двух сестер-близнецов. Эта роль сделала Лохан одной из самых заметных детей-звезд своего поколения.

В начале 2000-х Лохан закрепила успех в подростковых и семейных комедиях. Среди главных фильмов этого периода – "Чумовая пятница" (2003), где она сыграла вместе с Джейми Ли Кертис, "Звезда сцены" (2004), "Дрянные девчонки" (2004) и "Сумасшедшие гонки" (2005).

Одновременно Лохан пыталась развивать музыкальную карьеру. В 2004 году она выпустила дебютный альбом "Speak", затем последовал альбом "A Little More Personal (Raw)".

К концу 2000-х ее карьера все чаще обсуждалась не из-за новых ролей, а из-за конфликтов с законом, проблем с алкоголем и наркотиками, судебных разбирательств и давления таблоидов. Для Лохан это стало периодом затяжного кризиса, в ходе которого она фактически потеряла статус одной из главных молодых звезд Голливуда.

В последующие годы актриса жила преимущественно вне Голливуда, в том числе в Дубае, стараясь дистанцироваться от прежней медийной среды.

Ее возвращение к заметным ролям началось в 2020-е годы. В 2022 году Лохан подписала творческое соглашение с Netflix и снялась в романтической комедии "Рождество на двоих" и еще в нескольких фильмах, которые не претендовали на серьезное авторское кино, но помогли вернуть Лохан в поле массового зрительского интереса – уже не как скандальную героиню таблоидов, а как актрису, строящую новый, более спокойный этап карьеры.

В 2025 году Лохан вновь сыграла Анну Коулман в продолжении "Чумовой пятницы", где ее партнершей снова стала Джейми Ли Кертис.

Личная жизнь Лохан в последние годы стала заметно более закрытой и стабильной. В 2022 году она вышла замуж за финансиста Бадера Шаммаса, с которым живет в Дубае. В июле 2023 года у супругов родился сын Луай. Сама актриса в интервью и публикациях в соцсетях все чаще говорит о семье, материнстве и попытке сохранить частную жизнь вдали от прежнего давления папарацци.