Популярному актеру Киану Ривзу – 60. Фотогалерея

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2 сентября исполнилось 60 лет популярному канадскому актеру и музыканту Киану Ривзу, который за 40 лет кинокарьеры снялся примерно в 120 фильмах и сериалах. Наиболее известен по ролям в киносериях "Матрице", "Билл и Тед" и "Джон Уик". Также снялся в картинах "На гребне волны" (1991), "Мой личный штат Айдахо" (1991), "Дракула" (1992), "Скорость" (1994), "Джонни-мнемоник" (1995), "Адвокат дьявола" (1997), "Константин: Повелитель тьмы" (2005), "Короли улиц" (2008), "47 ронинов" (2013) и многих других.

31 января 2005 года Киану Ривз получил звезду на голливудской "Аллее славы". Считается самым высокооплачиваемым актёром в истории кинематографа по соотношению суммы разового гонорара к совокупной сумме заработка ($30 к $156 млн).

Он родился в Бейруте (Ливан) в семье англичанки и уроженца Гавайев – американца с английскими, ирландскими, португальскими, гавайскими и китайскими корнями с уголовным прошлым. Родители развелись, когда Киану было три года. С матерью они перебрались сначала в Австралию, затем – в Нью-Йорк (США). Мать еще трижды выходила замуж, в том числе числе за деятелей кино. Киану учился в Торонто, сменил четыре школы, включая школу искусств в Торонто, откуда он был исключён "из-за излишней непокорности", как объяснял он сам. Увлекался хоккеем. Бросил школу, так и не получив аттестат о среднем образовании. При этом свой первый гонорар как актер он получил в девятилетнем возрасте. Не имея оконченного школьного образования, Ривз сумел пробиться в Голливуде. Пик его славы пришелся на начало 2000-х годов. "Матрица" и "Джон Уик" продолжают "кормить" его до сих пор.

Киану Ривз никогда не был женат. В декабре 1999 года у него и его подруги, киноактрисы Дженнифер Сайм, родилась мертворождённая дочь. Сайм погибла в автокатастрофе в апреле 2001 года в Лос-Анджелесе. В ноябре 2019 года стало известно об отношениях Ривза с художницей и скульптором Александрой Грант.

Ривз активно занимается благотворительностью. Около 70% гонорара за серию фильмов "Матрица" Ривз пожертвовал на изучение рака.