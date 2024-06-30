"Парад гордости" в Стамбуле: несмотря на запрет. Фоторепортаж

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В воскресенье, 30 июня, в Стамбуле (Турция) прошел "Парад гордости" представителей сексуальных меньшинств, в котором приняли участие несколько сотен человек. Полиция строго ограничивала действия участников акции.

Ранее губернатор Стамбула в очередной раз запретил проведение "Парада гордости" без объяснения причин. Территория около площади Таксим была блокирована полицейскими.