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    Фоторепортажи

    Киев под ударами российских ракет и иранских "шахедов". Фоторепортаж

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    Фото: Associated Press

    Только в мае 2023 года Киев пережил 17 атак. Российские военные атаковали столицу Украины, применяя сотни баллистических, аэробаллистических и крылатых ракет, а также дроны-камикадзе. Целями были не столько военные, сколько гражданские объекты. Такой интенсивности атак на Киев не было даже в первые месяцы войны, развязанной режимом Путина в феврале 2022 года. Но теперь Киев прикрыт системами ПВО, полученными вооруженными силами Украины от стран Запада – большинство ракет и "шахедов" сбивают. Тем не менее после каждой такой атаки есть разрушения, гибнут и получают ранения люди.

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