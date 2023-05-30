Киев под ударами российских ракет и иранских "шахедов". Фоторепортаж
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Фото: Associated Press
Только в мае 2023 года Киев пережил 17 атак. Российские военные атаковали столицу Украины, применяя сотни баллистических, аэробаллистических и крылатых ракет, а также дроны-камикадзе. Целями были не столько военные, сколько гражданские объекты. Такой интенсивности атак на Киев не было даже в первые месяцы войны, развязанной режимом Путина в феврале 2022 года. Но теперь Киев прикрыт системами ПВО, полученными вооруженными силами Украины от стран Запада – большинство ракет и "шахедов" сбивают. Тем не менее после каждой такой атаки есть разрушения, гибнут и получают ранения люди.
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