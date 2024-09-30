Актрисе Монике Беллуччи – 60. Фотогалерея

Фото: Associated Press

30 сентября исполнилось 60 лет со дня рождения знаменитой итальянской киноактрисы и фотомодели Моники Беллуччи. Уроженка провинциального городка Читта-ди-Кастелло за 35 лет в кино сыграла около 70 ролей. Известность в кино ей принесли фильмы "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Страсти Христовы", "Братья Гримм", "007: Спектр", "По млечному пути", "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра"". Моника Беллуччи – звезда таких неоднозначных (из-за многочисленных сцен насилия) фильмов, как "Доберман" и "Необратимость".

Зритель запомнил ее как одну из самых красивых и обольстительных актрис современности.

В 90-х была замужем за фотографом Клаудио Карлосом Бассо. В 1999-м вышла замуж за актера Венсана Касселя, у них двое детей (в 2013-м они развелись). Был подтвержден ее роман с американским кинорежиссером и продюсером Тимом Бертоном.