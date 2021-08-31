"Последний американский солдат" покинул Афганистан, талибы торжествуют. Фоторепортаж

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30 августа глава Центрального командования вооруженных сил США (Centcom) Кеннет Маккензи, выступая на брифинге в Пентагоне, заявил: "Все военнослужащие США покинули Афганистан".

"Последним американским солдатом", покинувшим эту страну, стал генерал-майор Крис Донахью, командующий 82-й воздушно-десантной дивизией 18-го воздушно-десантного корпуса армии США, поднявшийся последним на борт военно-транспортного самолета Boeing C-17 Globemaster III, последним из американских самолетов покидавшего аэропорт Кабула вечером 30 августа.

По данным СМИ, перед уходом из Афганистана американские военные уничтожили систему ПВО класса C-RAM, 97 бронемашин и 73 самолета, чтобы они не попали в руки талибов. При этом многие вертолеты уничтожены не были.

"Талибан" отметил уход "последнего американского солдата" салютом в Кабуле.