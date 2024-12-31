Дождь питает водопады на земле Израиля. Фоторепортаж

Фото: управление парков и заповедников Израиля

Зимой изломанные, похожие на русла рек, овраги в израильских пустынях вспоминают, что они действительно реки, и наполняются бурлящей водой. Реки и водопады наполняются влагой, и спешат напоить нашу землю как можно больше. Это невероятно красивые дни, и Управление природы и парков сделано всем нам такой подарок, позволив полюбоваться водопадами на земле Израиля.