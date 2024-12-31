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31 декабря 2024
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31 декабря 2024
|
последняя новость: 16:47
31 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
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Дождь питает водопады на земле Израиля. Фоторепортаж

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время публикации: 31 декабря 2024 г., 16:44 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 16:44

Фото: управление парков и заповедников Израиля

Зимой изломанные, похожие на русла рек, овраги в израильских пустынях вспоминают, что они действительно реки, и наполняются бурлящей водой. Реки и водопады наполняются влагой, и спешат напоить нашу землю как можно больше. Это невероятно красивые дни, и Управление природы и парков сделано всем нам такой подарок, позволив полюбоваться водопадами на земле Израиля.

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