Похороны главы йешивы "Бриск": массовое нарушение карантина в Иерусалиме. Фоторепортаж

Flash90, Associated Press

В ночь на воскресенье, 31 января, в Иерусалиме скончался 99-летний глава йешивы "Бриск" Мешулам Давид Соловейчик.

Похоронная процессия отправилась из дома раввина на улице Алей а-Коэн, через йешиву "Бриск" и на кладбище Ар а-Менухот.

Несмотря на карантинные ограничения, в похоронной процессии участвуют тысячи ультраортодоксов. "Социальная дистанция" не соблюдается, на многих нет защитных масок. Полиция не препятствует проведению похорон, контролируя соблюдение порядка по периметру процессии. По оценкам представителей правоохранительных органов, в церемонии похорон принимали участие 10 - 20 тысяч человек. Десятки автобусов с ультраортодоксами были остановлены на подъездах к Иерусалиму.

Руководство иерусалимской полиции заявляет о "ведении переговоров" по поводу соблюдения карантинных норм во время траурной церемонии.

Оппозиционные политики выступили с критикой властей, которые настаивают на продлении "жесткого карантина" в то время, когда ультраортодоксы демонстративно игнорируют карантинные ограничения.