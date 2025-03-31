Операция "Сила и меч" в Газе: ликвидирован туннель ХАМАСа. Фото, видео

Фото и видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа продолжают операцию "Сила и меч", начатую 18 марта. Бойцы 252-й резервной бронетанковой дивизии "Синай" действуют в северной и центральной части сектора Газы.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что бойцами 252-й дивизии были ликвидированы более 50 террористов.

Инженерный спецназ "Яалом" ликвидировал туннель террористов ХАМАСа протяженностью около 1 км. Военный обнаружили мастерскую, в которой производили ракеты и пусковые установки.