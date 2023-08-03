Второе военное лето. Фоторепортаж из Украины и России

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Более 75 недель, 526 дней идет полномасштабная война, начавшаяся 24 февраля 2022 года с вторжения российских войск в Украину. Сотни тысяч убитых и раненых на фронте, многие тысячи погибших гражданских. Миллионы беженцев. Уничтожены Мариуполь и Бахмут. Под ударами Киев, Харьков, Одесса и другие города. Разрушение Каховской ГЭС привело к экологической катастрофе на юге Украины.

А в Российской Федерации продолжается "мирная жизнь". Хотя и до россиян, несмотря на информационную блокаду, начинает доходить, что более полутора лет их страна ведет жестокую войну. Украинская армия наносит удары по целям в приграничных областях. Атаки дронов стали привычными уже не только в оккупированном Крыму, в Ростовской и Курской областях, но и в Москве.