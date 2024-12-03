Кфар-Аза – возрождение. Фоторепортаж
время публикации: 03 декабря 2024 г., 15:01 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 15:01
Фото: Flash90
Добровольцы и местные жители восстанавливают кибуц Кфар-Аза, разрушенный террористами 7 октября 2023 года.
В этом поселке, расположенном примерно в полутора километрах от границы сектора Газы, до войны "Железных мечей" проживали более 700 человек. Более 50 из них убиты террористами 7/10. 15 жителей кибуца террористы захватили в плен, пять из них до сих остаются в заложниках в Газе.
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