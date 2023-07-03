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    Фоторепортажи

    Неделя массовых беспорядков во Франции. Фоторепортаж

    время публикации: | последнее обновление:
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    Фото: Associated Press

    Около недели во Франции, включая Париж и Марсель, продолжаются массовые беспорядки, начавшиеся 27 июня после того, как в Нантере при попытке задержания полицейскими был убит 17-летний Наэль Марзук, выросший в семье выходцев из северной Африки (из Алжира и Марокко).

    Задержаны тысячи нарушителей порядка. Погромщиками был причинен значительный ущерб более чем 500 зданиям и тысячам автомобилям, сожжены десятки автобусов, в общей сложности зафиксировано около 5000 пожаров, ставших следствием поджогов. Погиб пожарный, сотни сотрудников правоохранительных органов получили ранения и травмы.

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    При этом МВД Франции заявляет, что ситуация в стране постепенно нормализуется, акции протеста становятся менее активными и агрессивными.

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