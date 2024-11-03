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Бойцы ЦАХАЛа нашли в южном Ливане склад оружия в детской комнате. Фото, видео

время публикации: 03 ноября 2024 г., 14:15 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 14:15

Фото и видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы 769-й бригады "Хирам" (91-я дивизия "А-Галиль") продолжают действовать на юге Ливана, уничтожая террористов и разрушая инфраструктуру "Хизбаллы".

В одной из деревень израильские военные нашли в доме склад оружия и боеприпасов. Причем вооружения хранились как в подсобном помещении и на кухне, так и в детской комнате – рядом с игрушками. Были найдены гранатометы, ракеты, мины, автоматы Калашникова и другое оружие.

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