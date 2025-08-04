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Авиашоу Royal International Air Tattoo 2025. Фоторепортаж

время публикации: 04 августа 2025 г., 16:17 | последнее обновление: 04 августа 2025 г., 16:17

Фото: Ofer Zidon/Flash90

18-20 июля в графстве Глостершир, в регионе Котсуолдс, Англия, состоялось международное авиашоу Royal International Air Tattoo 2025. Израиль участия не принимал.

В мероприятии участвовало более 200 самолётов из 26 стран, включая F‑35A, F‑15E, U‑2S, RC‑135 и др.

Проходили показы авиатехники ВВС и ВМС США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Дании, Швеции, Финляндии, Испании, Португалии, Италии, Нидерландов, Чехии, Литвы, Греции, Венгрии, Польши, Словакии, Словении, Ирландии, Новой Зеландии, Египта, Иордании, Катара, Пакистана.

Тематикой RIAT 2025 стало "Eyes in the Skies", посвященное авиационному раннему обнаружению и разведке – от морской патрульной авиации до воздушного наблюдения.

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