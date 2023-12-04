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    Фоторепортажи

    Начало грибного сезона 2023-2024 в Израиле. Фотогалерея

    время публикации: | последнее обновление:
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    После дождливых дней с конца ноября в Израиле начался грибной сезон. Многие публикуют фотоотчеты на своих страницах в социальных сетях, в редакцию NEWSru.co.il начали приходить письма с фотографиями "грибной охоты". Читатели вновь спешат поделиться своими впечатлениями от сбора грибов в Израиле в нынешнем сезоне.

    Мы обращаемся к нашим читателям с предложением присылать фотографии грибной охоты в Израиле в ноябре-декабре 2023 года (снимки, сделанные в другие сезоны и в других странах, присылать не нужно).

    - Прислать собственные фотографии "грибной охоты" в Израиле
    Электронный адрес редакции: [email protected]

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    Лучшие снимки "возглавят рейтинг" фоторепортажа, созданного на основе снимков, присланных читателями. Предпочтение будет отдаваться необычным и наиболее ярким фотографиям.

    Грибы Израиля

    Главный гриб лесов Израиля – масленок, вернее три вида маслят: масленок неокольцованный (Suillus collinitus), масленок средиземноморский (Suillus mediterraneensis) и масленок зернистый (Suillus granulatus). От маслят средней полосы их отличает отсутствие пленчатого кольца под шляпкой. Эти грибы растут на песчано-каменистой почве в сосновых лесах, любят прятаться среди травы и опавших игл. Как правило, маслята появляются группами – поэтому грибнику, обнаружившему один масленок, следует, не спеша, оглядеться вокруг. Израильские маслята имеют немного сладковатый вкус. Их можно замариновать, приготовить из них жаркое, суп или соус.

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    Помимо маслят, в лесах Израиля можно встретить моховики, шампиньоны, рядовки, грузди, подгруздки, сыроежки, рыжики, волнушки, дождевики, болетусы (очень напоминают белые грибы, но при приготовлении их надо сначала отваривать, а отвар сливать) и другие виды.

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    Специалисты отмечают, что в ближневосточных лесах попадаются также несъедобные и ядовитые грибы. Поэтому любителям тихой лесной охоты рекомендуется брать только знакомые, заведомо съедобные грибы.

    См. также статью врача-токсиколога Ноны Ковлер "Грибное помешательство", isrageo.com

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    Краткое иллюстрированное руководство по наиболее распространенным грибам Израиля

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