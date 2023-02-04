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    Фоторепортажи

    Пятая суббота протестов: десятки тысяч демонстрантов в Тель-Авиве и Иерусалиме. Фоторепортаж

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    Фото: Flash90

    Вечером в субботу, 4 февраля, в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе и других городах Израиля вновь прошли демонстрации протеста против юридической реформы и действий правительства Биньямина Нетаниягу.

    Лозунги участников, как и на прошлых демонстрациях, порой заметно сильно отличались. Кто-то протестовал против реформ нынешней коалиции, видя в них признаки диктатуры и угрозу демократии, другие требовали "социальной справедливости", третьи (таких было абсолютное меньшинство) выступали против оккупации под флагами "Организации освобождения Палестины" и т.д. При этом главным символом протеста являются государственные флаги Израиля.

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    В акциях протеста, проводимых пятую субботу подряд, приняли участие десятки тысяч граждан. Самой массовой, как и в прошлом, была демонстрация в Тель-Авиве, где, по оценкам организаторов, собралось около 40 тысяч человек.

    Тель-Авив. 4 февраля 2023 года Тель-Авив. 4 февраля 2023 года Тель-Авив. 4 февраля 2023 года Тель-Авив. 4 февраля 2023 года Тель-Авив. 4 февраля 2023 года Тель-Авив. 4 февраля 2023 года
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