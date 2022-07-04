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    Фоторепортажи

    Знаменитой актрисе Джине Лоллобриджиде – 95. Фотоальбом

    время публикации: | последнее обновление:
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    Фото: Associated Press

    4 июля исполнилось 95 лет знаменитой итальянской актрисе Джине Лоллобриджиде.

    Луиджина Лоллобриджида родилась в городе Субьяко, в центре Италии в семье мастеров-мебельщиков. Кроме нее в семье было еще три дочери, Джулиана, Мария и Фернанда. Детство она провела в небольшой живописной горной деревне. В 1945 году ее семья переехала на окраины Рима, где Джина зарабатывала свои первые деньги как уличная художница – рисованием карикатур и шаржей. В то же время она брала уроки оперного вокала и училась в театральном училище.

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    В 1946 году Луиджина начала сниматься в кино в эпизодических ролях. В 1947-м заняла третье место на конкурсе красоты "Мисс Италия".

    В 1950-1951 годах Лоллобриджида, уже под именем Джина, сыграла главные женские роли в трех итальянских фильмах. Но подлинная всемирная слава пришла к ней после роли красавицы Аделины в картине французского кинорежиссера Кристиана-Жака "Фанфан-тюльпан", где ее партнером был Жерар Филип. В 1952-м они вновь встретились на съемочной площадке – в картине "Ночные красавицы".

    Джина Лоллобриджида снималась в кино до 1997 года, хотя основная артистическая карьера была прервана ею еще в 1973 году. За 50 лет она сыграла более чем в 60 фильмах – в Европе и США – больше половины из них были сняты в 50-е годы. Одной из самых ярких ее ролей была Эсмеральда в "Соборе Парижской Богоматери" (1956) режиссера Жана Деланнуа.

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    Уйдя со съемочной площадки в 70-е годы, Лоллобриджида стала профессиональным фотографом, выпустила несколько альбомов – в том числе, "Моя Италия" и "Дети и животные". Ей позировали Пол Ньюмен, Сальвадор Дали и Фидель Кастро, о котором она позже сняла фильм. Джина также занималась ваянием скульптур. Она участвовала в работе многих кинофестивалей.

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    В последние годы актриса живет одна на своей роскошной вилле под Римом. В ее саду, в который вложено немало труда самой хозяйки, насчитывается около 600 различных видов птиц.

    О творческом пути Лоллобриджиды созданы три документальных фильма. Она удостоена множества наград, является великим офицером ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", кавалером ордена Почетного легиона, офицером ордена Искусств и литературы.

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    Джина единственный раз была замужем: в 1949-м, до международного признания, она сочеталась браком с югославским врачом Милко Скофичем. В 1957-м, когда Лоллобриджида уже была мировой знаменитостью, у них родился сын, названный Милко в честь отца. В 1971-м супруги развелись, а в 1979-м бывший муж актрисы погиб в автокатастрофе. Другой семьи у нее не было. Хотя в 2006-2013 годах многие СМИ сообщали о браке Джины Лоллобриджиды и испанца Хавьера Ригау-и-Рольфоса, который на 34 года ее младше. Сама Джина называет Хавьера аферистом, который мошенническим путем оформил брак с ней, стремясь завладеть ее имуществом.

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    1952 год 1955 год 1968 год 1967 год 1969 год 1957 год
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