68-й международный Иерусалимский марш. Фоторепортаж

Фото: Associated Press, Flash90, пресс-служба полиции Израиля

4 октября в столице Израиля прошел 68-й международный Иерусалимский марш, традиционно проводимый в дни праздника Суккот.

В этом году было около 60 тысяч участников: на марш вместе с израильтянами вышли христиане-евангелисты, которые специально для этого приехали в Израиль примерно из 90 стран мира.

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Было перекрыто движение транспорта по многим улицам Иерусалима. Для обеспечения безопасности участников марша и наблюдателей были привлечены сотни полицейских и пограничников.