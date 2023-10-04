68-й международный Иерусалимский марш. Фоторепортаж
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Фото: Associated Press, Flash90, пресс-служба полиции Израиля
4 октября в столице Израиля прошел 68-й международный Иерусалимский марш, традиционно проводимый в дни праздника Суккот.
В этом году было около 60 тысяч участников: на марш вместе с израильтянами вышли христиане-евангелисты, которые специально для этого приехали в Израиль примерно из 90 стран мира.
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Было перекрыто движение транспорта по многим улицам Иерусалима. Для обеспечения безопасности участников марша и наблюдателей были привлечены сотни полицейских и пограничников.
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