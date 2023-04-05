Израиль готовится к Песаху. Фоторепортаж

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Вечером 5 апреля еврейский мир начнет отмечать Песах – праздник, установленный в память об исходе евреев из Египта, скитаниях по пустыне и обретению Земли Обетованной. Открывает праздник Седер Песах – полная ритуалов вечерняя трапеза, во время которой читается Пасхальная Хагада, повествующая об исходе.

Во время чтения каждый еврей должен ощутить, будто он сам, а не его далекие предки, вышел из Египта. Об этом напоминают и пасхальные блюда, из которых исключается квасное, и четыре кубка вина, и поиск афикомана – куска мацы, призванного заменить принятую во время существования Храма пасхальную жертву.

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Хлебобулочные изделия в пасхальную неделю запрещены – их заменяет маца, напоминающая, что перед бегством от фараона у евреев не было времени испечь обычный хлеб. Перед праздниками проводят тщательную уборку, чтобы в домах не осталось и крошки квасного. Его остатки сжигают на улицах. Используют специальную посуду или кипятят обычную.

Вот уже несколько тысяч лет евреи всего мира, завершая чтение Хагады, произносят "В следующем году в Иерусалиме". Мечта о возвращении в Сион, передаваемая из поколения в поколение, стала одной из важных причин сохранения еврейского народа, предтечей современного сионизма.