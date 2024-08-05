Протест харедим в Тель а-Шомере против призыва в ЦАХАЛ. Фоторепортаж
время публикации: 05 августа 2024 г., 11:42 | последнее обновление: 05 августа 2024 г., 11:42
Фото: Flash90
В понедельник, 5 августа, более 600 ультраортодоксов приняли участие в акции протеста в Тель а-Шомере, рядом с призывным пунктом. Манифестация была приурочена к началу призыва харедим в армию и на альтернативную службу.
Для наведения порядка была вызвана полиция, в том числе конная. Произошли столкновения. Несколько нарушителей были задержаны.