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Протест харедим в Тель а-Шомере против призыва в ЦАХАЛ. Фоторепортаж

время публикации: 05 августа 2024 г., 11:42 | последнее обновление: 05 августа 2024 г., 11:42

Фото: Flash90

В понедельник, 5 августа, более 600 ультраортодоксов приняли участие в акции протеста в Тель а-Шомере, рядом с призывным пунктом. Манифестация была приурочена к началу призыва харедим в армию и на альтернативную службу.

Для наведения порядка была вызвана полиция, в том числе конная. Произошли столкновения. Несколько нарушителей были задержаны.

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