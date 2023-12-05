Газа после двух месяцев войны: декабрь 2023. Фоторепортаж

Фото: Associated Press, Flash90, пресс-служба ЦАХАЛа

60 дней идет война в секторе Газы. Война, развязанная террористической организацией ХАМАС, совершившей 7 октября нападение на Израиль. Эта война уже превратила большую часть Газы в руины. Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о 16000 убитых с начала войны и почти 50 тысячах раненых. По сведениям ООН, около 1,7 млн жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома.

В конца октября ЦАХАЛ ведет боевые действия на территории сектора Газы. Сначала Газа была "разрезана пополам". Затем был установлен контроль над побережьем в северной части сектора и приграничными территориями, постепенно ЦАХАЛ сжимает кольцо вокруг города Газа. На этой неделе наземная операция была начата и в южных районах сектора. ЦАХАЛ стремится минимизировать жертвы среди мирного населения, обеспечив возможности для эвакуации и создания временных лагерей беженцев, а затем разбив территорию сектора Газы на небольшие зоны и создав систему оповещения. ХАМАС препятствует эвакуации и использует места размещения беженцев под свои базы.

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Война "Железных мечей" продолжается.