adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
15 - 20°
Тель-Авив:
16 - 24°
Эйлат:
22 - 30°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.708 ₪ 4.033 ₪
Иерусалим:
15 - 20°
Тель-Авив:
16 - 24°
Эйлат:
22 - 30°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ОБЩИНА
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • ТРАДИЦИИ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Фоторепортажи

    Газа после двух месяцев войны: декабрь 2023. Фоторепортаж

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    Фото: Associated Press, Flash90, пресс-служба ЦАХАЛа

    60 дней идет война в секторе Газы. Война, развязанная террористической организацией ХАМАС, совершившей 7 октября нападение на Израиль. Эта война уже превратила большую часть Газы в руины. Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о 16000 убитых с начала войны и почти 50 тысячах раненых. По сведениям ООН, около 1,7 млн жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома.

    В конца октября ЦАХАЛ ведет боевые действия на территории сектора Газы. Сначала Газа была "разрезана пополам". Затем был установлен контроль над побережьем в северной части сектора и приграничными территориями, постепенно ЦАХАЛ сжимает кольцо вокруг города Газа. На этой неделе наземная операция была начата и в южных районах сектора. ЦАХАЛ стремится минимизировать жертвы среди мирного населения, обеспечив возможности для эвакуации и создания временных лагерей беженцев, а затем разбив территорию сектора Газы на небольшие зоны и создав систему оповещения. ХАМАС препятствует эвакуации и использует места размещения беженцев под свои базы.

    adv_12 m_ar_1

    Война "Железных мечей" продолжается.

    adv_13 rimma_dw_d
    adv_14 rimma_dw_m
    adv_15 article_video
    Ссылки по теме
    adv_16 ar_middle_wwh
    adv_17 ar_right_wwh
    adv_18 ar_right_1
    adv_19 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    14:38 60-й день войны в Израиле. Хронология событий
    14:27 Минздрав Израиля: ХАМАС давал заложникам перед освобождением транквилизаторы, чтобы те "выглядели счастливыми"
    14:18 Газа после двух месяцев войны: декабрь 2023. Фоторепортаж
    14:00 Из сектора Газы обстреляны Ашкелон и окрестности, есть раненые
    12:58 Результаты международных тестов оценки учащихся PISA в мире так плохи, что Израиль говорит об успехе
    12:38 На севере Израиля было зафиксировано проникновение БПЛА
    11:59 ЦАХАЛ сообщает о гибели еще двоих военнослужащих в ходе боев в Газе
    11:53 ЦАХАЛ сообщил о новых ударах по объектам "Хизбаллы" в Ливане
    adv_20 ar_right_2
    adv_21 ar_right_3
    adv_22 ar_right_4
    adv_23 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom